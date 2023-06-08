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Dünya
AA 08.06.2023 15:02

Avrupa Adalet Divanı'ndan Amazon lehine görüş

Avrupa Adalet Divanı Başsavcısı Juliane Kokott, Amazon'a Lüksemburg'daki faaliyetlerinden dolayı geriye dönük 250 milyon euro üzerinde vergi borcu çıkaran AB Komisyonu kararının hatalı olduğu yönünde görüş bildirdi.

Avrupa Adalet Divanı'ndan Amazon lehine görüş
[Fotograf: AA]

Merkezi Lüksemburg'da bulunan AB'nin en yüksek hukuki merci konumundaki Avrupa Adalet Divanı Başsavcısı Kokott, AB Komisyonu'nun Amazon'a karşı açtığı davada mütalaasını açıkladı.

Mütalaaya göre, Komisyon, Lüksemburg'un Amazon'a vergi avantajları sağlayarak yetkisiz kamu desteği verdiği yönündeki kararında hata yaptı.

Komisyon'un Amazon'a avantaj sağlanıp sağlanmadığını incelemek için kullandığı referans sisteminin Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) yönergeleri olduğunu, bunun yerine Lüksemburg kanunlarının kullanılması gerektiğini ifade eden Başsavcı Kokott, AB Komisyonu sisteminin yanlış olduğu yönünde görüş paylaştı.

Dava hakkında

AB Komisyonu 2017 yılında, Amazon'un Lüksemburg'da faydalandığı vergi uygulamalarını yasa dışı bulmuş ve şirketin geçmişe dönük 250 milyon euroluk vergiyi faiziyle birlikte geri ödemesine karar vermişti.

Söz konusu karara Amazon firması ve Lüksemburg itiraz etmiş, hukuki süreç başlatmıştı.

AB Genel Mahkemesi, 2021'de dünyanın en büyük internet alışveriş şirketi Amazon'a Lüksemburg'daki faaliyetlerinden dolayı geriye dönük 250 milyon euronun üzerinde vergi borcu çıkaran AB Komisyonu kararını iptal etmişti.

Mahkeme, Lüksemburg'un vergi sistemiyle Amazon grubuna bağlı şirkete seçici biçimde avantaj sağlamadığına ve AB Komisyonu'nun iddialarını yeterince kanıtlayamadığına hükmetmişti.

AB Komisyonu, bu kararı hukukilik denetimi için Avrupa Adalet Divanı'na taşımıştı.

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