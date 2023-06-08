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Dünya
AA 08.06.2023 15:01

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Sahel ülkelerine işbirliğini geliştirme çağrısı yaptı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Suudi Arabistan ziyaretinde, Sahel bölgesi ve Batı Afrika'daki ülkelerle ortaklığı geliştirmek istediklerini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Sahel ülkelerine işbirliğini geliştirme çağrısı yaptı
[Fotograf: AA]

Resmi ziyaret için bulunduğu Suudi Arabistan'da düzenlenen "Sahel'de Çok Taraflılık" toplantısına katılan Blinken, toplantı öncesi basına açıklamalarda bulundu.

Sahel'deki ve Batı Afrika'nın kıyı şeridindeki "terör ve güvenlik" sorununu görüşmek üzere bir araya geldiklerini belirten Blinken, ABD'nin, ortaklığın yanı sıra Afrika ve bölgesel güvenliği desteklemek için gösterilen liderlik ve yapılan fedakarlıklara değer verdiğini ifade etti.

Blinken, ülkeleri, çatışmaları çözme, terörle mücadele faaliyetleri, insani yardımların kolaylaştırılması, mültecilere ev sahipliği ve ekonomik alandaki liderlikleri dolayısıyla takdir ettiğini dile getirerek, "Bugün, güvenlik işbirliği ve yönetim, iklim, sağlık, eğitim, gıda konularında ortak uygulamaları ve öncelikleri tartışırken, bu yakın ortaklığı geliştirmeye devam edeceğimiz bir görüşme yapabilmeyi umuyorum." dedi.

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