Çok Bulutlu 26.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 08.06.2023 14:03

Zelenskiy, sel bölgesi Herson'u ziyaret etti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kahovka Barajı'nın vurulması sonucu sular altında kalan Herson bölgesine ziyarette bulundu.

Zelenskiy, sel bölgesi Herson'u ziyaret etti
[Fotograf: Reuters]

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Herson'a gerçekleştirdiği çalışma ziyareti kapsamında, Kahovka Barajı'nın vurulmasının sonuçlarını gidermeye ilişkin koordinasyon toplantısı düzenlediğini belirtti.

Devlet Başkanı Zelenskiy, toplantıda, felaketin sonucu olarak bölgedeki operasyonel durum, su altında kalan bölgelerden halkın tahliyesi, barajın patlatılmasından kaynaklanan acil duruma müdahale ve sel basan bölgelere yaşam desteği gibi konuların ele alındığını aktardı.

Hasar tespitinin yapılması ve felaketten etkilenenlere tazminat ödenmesi için fon ayrılmasının önemli olduğunun altını çizen Zelenskiy, "Herson bölgesindeki işletmelerin kayıplarını veya yer değiştirmelerini telafi etmek için bir programın geliştirilmesi önemlidir." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Herson'da halkın sel bölgelerinden tahliye edildiği geçiş noktasını ziyaret ettiğine dikkati çekerek, amaçlarının, insanların hayatlarını korumak ve mümkün olduğunca onlara yardım etmek olduğunu kaydetti.

ETİKETLER
Vladimir Zelenskiy
Sıradaki Haber
Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto, üçüncü defa cumhurbaşkanı adayı olacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:32
E-ticarette yapılan ürün iadesinde adet sınırı var mı?
14:47
Van'da Tuz Gölü yağışlarla yeniden hayat buldu
14:18
Kurban Bayramı rezervasyonları yüzde 30 arttı
14:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 81 vilayetin çehresi değişecek
14:15
New York’ta orman yangını dumanı nedeniyle maske dağıtılacak
14:21
Savunma sanayiinde millileşme sürüyor
Atık metal parçalardan yaptığı sanat eserleriyle "temiz çevre" mesajı veriyor
Atık metal parçalardan yaptığı sanat eserleriyle "temiz çevre" mesajı veriyor
FOTO FOKUS
HÜRJET'in iniş takımları ilk kez kapatıldı
HÜRJET'in iniş takımları ilk kez kapatıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ