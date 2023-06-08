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Dünya
AA 08.06.2023 13:25

Fransa zanlıların telefonlarından gizlice ses ve görüntü kaydı almaya hazırlanıyor

Fransa Senatosu, zanlıların telefonlarındaki kamera ve mikrofonların uzaktan etkinleştirilip izlenmesine olanak sağlayan yasa tasarısının ilgili maddesini kabul etti.

Fransa zanlıların telefonlarından gizlice ses ve görüntü kaydı almaya hazırlanıyor

Senato "Adalet Yasası" olarak adlandırılan ve şüpheli kişilerin dijital cihazlarına uzaktan gizlice müdahale izni veren tasarıyı tartışıyor.

Tasarının terör ve organize suç gibi durumlarda zanlıların telefon, bilgisayar ve tablet gibi dijital cihazlarından ses ve görüntü kaydı almak için mikrofon ve kameraların etkinleştirilmesini sağlayıp konumlarının izlenmesi imkanını veren 3. maddesini kabul eden Senato, görüşmeleri 13 Haziran’a kadar sürdürecek.

İnsan hakları kuruluşları ve savunucuları ile muhalefet başta olmak üzere, birçok kesim tarafından "özgürlükleri kısıtladığı" gerekçesiyle eleştirilen tasarı, ciddi suçlar için adreslere yapılan gece baskınlarının kapsamının genişletilmesini ve hükümete, belirli koşullar altında ön soruşturma sürelerini uzatma olanağını tanımayı da içeriyor.

Tasarının şüpheli kişilerin dijital cihazlarına uzaktan müdahale gibi bazı maddeleri, hakim kararıyla mümkün olacak.

"5 yıl hapis öngörülen şüpheli durumlar"da cihazların konumlarının izlenmesi maddesi, bazı senatörlerin itirazıyla "en az 10 yıl hapis öngörülen şüpheli durumlar" olarak değiştirildi.

Tasarı, Senato'da kabul edilmesi durumunda Ulusal Mecliste milletvekillerinin onayına sunulacak.

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