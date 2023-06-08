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Dünya
AA 08.06.2023 13:58

Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto, üçüncü defa cumhurbaşkanı adayı olacak

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını söyledi.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto, üçüncü defa cumhurbaşkanı adayı olacak
[Fotograf: İHA]

Haavisto, düzenlediği basın toplantısında, iki dönemdir görev yapan mevcut Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'nün üçüncü defa aday olamayacağını ve kendisinin gelecek yıl yapılacak seçimlerde aday olacağını belirtti.

"Finlandiya'nın Yeşilleri" olarak bilinen Yeşil Birliği Partisinin üyesi olan Haavisto, daha önce 2012 ve 2018'de cumhurbaşkanı adayı olmuş ancak yarışı Niinistö kazanmıştı.

Haavisto, "Son zamanlarda çok farklı geçmişlere sahip birçok Finlandiyalı benimle temasa geçerek önümüzdeki ocak ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmam için çağrıda bulundu." ifadesini kullandı.

Finlandiya'nın Helsingin Sanomat gazetesinde 22 Mayıs'ta yayımlanan bir ankete göre, Finlandiya'nın yüzde 36'sı, Haavisto'nun cumhurbaşkanı olmasını isterken, Haavisto'yu yüzde 31 ile Finlandiya Merkez Bankası Başkanı Olli Rehn izledi.

Haavisto'nun, parçası olduğu merkez sol hükümetin, nisandaki parlamento seçimlerini kaybetmesinin ardından bu ayın sonunda dışişleri bakanlığı görevinden istifa etmesi bekleniyor.

Finlandiya'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu gelecek yıl 28 Ocak'ta yapılacak. Adaylardan hiçbiri oyların yüzde 50'sinden fazlasını alamazsa, ilk iki sıradaki adaylar arasında şubatta seçimlerin ikinci tur oylaması yapılacak.

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