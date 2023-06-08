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Dünya
AA 08.06.2023 15:07

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Putin'in eski gücünü kaybettiğini düşünüyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in iktidarının zayıfladığı görüşünde olduğunu belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Putin'in eski gücünü kaybettiğini düşünüyor
[Fotograf: Reuters]

Zelenksiy,  Putin'in yaşanan sıkıntının farkında olduğunu iddia ederek, "Bence iş ortakları ona olan inançlarını kaybetti. Bu da hem orduyu hem de diğer pek çok şeyi etkiliyor. Putin eskiden sahip olduğu gücü kaybetti." ifadelerini kullandı.

Düzenli Rus ordusu ile Wagner grubu arasındaki ilişkiye atıfta bulunan Zelenskiy, hem devlet hem de özel olmak üzere farklı ordular arasında çok ciddi bir siyasi mücadele olduğunu savundu.

Ülkesinin NATO'ya üyeliği konusuna da değinen Zelenskiy, Vilnius'ta yapılacak NATO zirvesine işaret ederek, "Ukrayna elbette zirvede yer almak istiyor. Ancak eğer NATO bizi gelecekteki bir üye olarak görmüyorsa, neden oraya gidelim?" diye sordu.

Kuzey Akım boru hatlarına yönelik saldırılarda Ukrayna'nın dahli olduğu iddialarını sert bir dille reddeden Zelenskiy, "Ben Cumhurbaşkanı'yım ve buna göre emir veririm. Ukrayna tarafından böyle bir şey yapılmadı. Ben asla böyle bir şey yapmam. Bu konuda hiçbir şey bilmiyordum. 'Bize kanıt gösterin.' diyorum. Eğer ordumuzun bunu yapmış olması gerekiyorsa, bize kanıt gösterin." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, Rusya'yı Kahovka Barajı'nın havaya uçurulmasının ardından kurtarma çalışmalarını büyük ölçüde engellemekle suçlayarak, "İnsanları işgal altındaki bölgeden çıkarmak çok zor. Yardım görevlilerimiz onları kurtarmaya çalışır çalışmaz üzerlerine ateş açılıyor." ifadelerini kullandı.

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