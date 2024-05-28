Avusturya'da Müslümanlara ırkçı saldırılar artışta

Avusturya Müslümanlar için Dokümantasyon ve Danışmanlık Merkezi tarafından hazırlanan "2023 Müslüman Karşıtı Irkçılık Raporu" kamuoyuyla paylaşıldı.

Ülkede geçen yıl Müslümanlara yönelik bin 522 ırkçı saldırı yapıldı.

Bu, ülkede Müslümanları hedef alan saldırıların kayıt altına alınmaya başlandığı 2015'ten bu yana en yüksek sayı.

Yüzde 66 ile en çok dijital platformlarda görüldü

Raporda saldırıların yüzde 46'sının bireyler tarafından yapıldığı belirtilirken, yüzde 13'ü de çeşitli kurum ve kuruluşlarda yaşandı. Yüzde 7'si emniyet güçlerince gerçekleştirildi, yüzde 6'sı ise çeşitli gruplar tarafından düzenlendi.

Müslümanlara yönelik ırkçı ve nefret içerikli saldırılar yüzde 66 ile en çok dijital platformlarda görüldü.

Müslümanların maruz kaldıkları saldırı türlerine de raporda yer verildi.

Saldırıların yüzde 19'u İslam ve Müslümanlara yönelik hakaretler, yüzde 8'ini nefret söylemi, yüzde 7'sini vandalizm oluşturdu.