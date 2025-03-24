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Dünya
AA 24.03.2025 06:49

Avusturya'da mesajlaşma uygulamalarının denetlenmesi süreci hızlandırılacak

Avusturya İçişleri Bakanı Gerhard Karner, yeni hükümetin programında yer alan WhatsApp, Telegram gibi mesajlaşma uygulamalarının denetlenmesine ilişkin sürecin hızlandırılmasının öncelikli konuların başında yer aldığını söyledi.

Avusturya'da mesajlaşma uygulamalarının denetlenmesi süreci hızlandırılacak

Karner, Avusturya Haber Ajansına (APA) yeni döneme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Önceki yasama döneminde de sıklıkla tartışılan mesajlaşma uygulamalarının denetlenmesinin yeni hükümetin de programında yer aldığını belirten Karner, WhatsApp gibi uygulamaların denetlenmesi için mutlaka anayasal bir düzenleme gerekmediğini ifade etti.

Karner, denetleme sürecinin hızlandırılmasının bu dönemdeki önceliklerinin başında geldiğini vurgulayarak, meclisin hukuk komisyonunda halihazırda buna ilişkin bir tasarının bulunduğunu, yeni koalisyon ortakları Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) ve liberal Yeni Avusturya Partisinden (NEOS) gelen önerilerin de bu tasarıya ekleneceğini anlattı.

Denetlemenin kitlesel olmayacağını, bireysel vakalara yönelik olacağını kaydeden Karner, bu tür vakaların yıllık 25-30’u geçmeyeceğini savundu.

Bakan Karner’in 27 Mart'ta yapılacak Bakanlar Kurulunda bu konuyu gündeme getirerek sürecin hızlandırılmasını talep edeceği öngörülüyor.

Avusturya’da Anayasayı Koruma Birimi (Milli İstihbarat) ve İçişleri Bakanlığı, yaklaşık 2 yıldır mesajlaşma uygulamalarının denetlenmesi için çaba sarf ederken, sivil toplum kuruluşları bunun kişisel verilerin korunması ve özgürlüklerin kısıtlanacağı gerekçesiyle karşı çıkıyor.

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