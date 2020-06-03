Volksblatt gazetesinde yer alan habere göre, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ceyhun'un Hristiyanlara 'egoist' dediği belirtildi. Gazete, Ceyhun'un konuşmayı ana dili Türkçe olan iki kişiye tercüme ettirdiğini iddia etti. Programın organizatörleri ve katılımcılar, TRT Deutsch'a böyle bir açıklamanın kesinlikle yapılmadığını söyledi.

24 Mayıs tarihinde Viyana'daki WONDER derneğinin salonunda WEFA Avusturya ve UID Avusturya tarafından bayram etkinliği gerçekleştirildi. Programda Türkiye'den Avusturya'ya okumak için gelen 250 öğrenciye 200'er Euro bayram harçlığı ve kumanya paketleri verilirken, konu hala Avusturya medyasında gündemdeki yerini koruyor.

Avusturya Kadın ve Entegrasyon Bakanı Susanne Raab, Türkiye'nin Avusturya’daki dernekler üzerinde herhangi bir etkisine müsamaha göstermeyeceğini belirtti. Volksblatt gazetesine açıklamalarda bulunan Raab, "Bu etkinliğin dini ya da siyasi bir olay olup olmadığını araştırıyoruz. Aynı zamanda Avusturya devletinin işleyişine karşı olup olmadığı da inceleniyor." dedi.

"Belirli toplumsal değerlerin desteklenmesi önemlidir"

Büyükelçi Ceyhun, Twitter hesabından Almanca olarak yaptığı açıklamada, "Konuşmam sırasında Hristiyanlar veya Müslümanlar hakkında hiçbir şekilde açıklama yapmadığımı net bir şekilde belirtmek istiyorum! Toplumumuzu desteklemek için belirli toplumsal değerlerin desteklenmesi önemlidir. Bunu en azından dini değerleri olanlara değil, her şeyden önce kendimize borçluyuz." dedi.

"Hediye alan öğrenciler Türkiye’den Avusturya’ya okumaya gelen öğrenciler"

Avusturya medyasında yayınlanan haberlere itiraz eden WEFA Avusturya Başkanı Hasan Yetiş TRT Deutsch'a konuştu. Yetiş, "Avusturya medyasında bayram hediyelerini alan 250 öğrencinin Viyana'daki İmam Hatip liselilerden oluştuğunu belirtiyor. Bir tanesi bile İmam Hatipli değil. Elimizde öğrencilerin isimleri mevcut. Yetkililer inceleyebilir. Hediye alan öğrenciler Türkiye’den Avusturya’ya okumaya gelen öğrenciler. Korona nedeniyle ailelerinden uzak kaldıkları için, kendilerini bir nebzede olsa sevindirmek istedik." dedi.

"Hiçbir öğrenciye siyasi görüşü sorulmadı"

Haberde yer alan ve sadece AK Parti'ye gönül veren öğrencilerin bu programa katıldığı yönündeki iddiayı değerlendiren Yetiş, "Hiçbir öğrenciye siyasi görüşü sorulmadı. Sormaya da kimsenin hakkı yok. Türkiye'den gelen yardıma muhtaç öğrenciler Viyana'daki Türk konsolosluğuna kayıt yaptılar. Onlarla temasa geçtik. Toplam 250 öğrenci vardı. Sonra bir bağış toplama işlemi başlattık. Bu yardımın bir kısmı YTB (Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı) tarafından finanse edildi ve büyük kısmı özel bağışlardan oluşuyor." açıklamasında bulundu.