Haber Giriş: Kaynak: AA
Hindistan'da bir fabrikada kazan patladı: 8 ölü, 40 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Hindistan'ın Gucerat eyaletinde, bir sanayi sitesindeki kimya fabrikasında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 8 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.
NDTV kanalında yer alan habere göre, polis yetkilileri, eyaletin Dahej bölgesinde bir kimya fabrikasındaki kazanın patladığını ifade edildi.
8 kişi hayatını kaybetti
İlk belirlemelere göre patlamada 8 çalışanın hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, yaralı 40 çalışanın hastaneye kaldırıldığını kaydetti.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, patlama bölgesinden siyah dumanların yükseldiği gözlemlendi.
Öte yandan, sanayi sitesine yakın 2 köydeki vatandaşlar da tahliye edildi.
7 Mayıs'ta Hindistan'ın Andra Pradeş eyaletindeki Visakhapatnam şehrinde bir sanayi tesisinden kimyasal gaz sızması sonucu aralarında bir çocuğun da bulunduğu 13 kişi hayatını kaybetmiş, 1000'in üzerinde kişi ise hastalanmıştı.
Etiketler: kazan patladı 8 ölü 40 yaralıSon Güncelleme: 3 Haziran 2020 Çarşamba 21:34
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