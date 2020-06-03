NDTV kanalında yer alan habere göre, polis yetkilileri, eyaletin Dahej bölgesinde bir kimya fabrikasındaki kazanın patladığını ifade edildi.

8 kişi hayatını kaybetti

İlk belirlemelere göre patlamada 8 çalışanın hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, yaralı 40 çalışanın hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, patlama bölgesinden siyah dumanların yükseldiği gözlemlendi.

Öte yandan, sanayi sitesine yakın 2 köydeki vatandaşlar da tahliye edildi.

7 Mayıs'ta Hindistan'ın Andra Pradeş eyaletindeki Visakhapatnam şehrinde bir sanayi tesisinden kimyasal gaz sızması sonucu aralarında bir çocuğun da bulunduğu 13 kişi hayatını kaybetmiş, 1000'in üzerinde kişi ise hastalanmıştı.