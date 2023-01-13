Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma 16:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Avusturya Maliye Bakanı scooterla kaza yaptı
Avusturya Maliye Bakanı Magnus Brunner’in elektrikli scooterla kaza yaptığı ve hastanede tedavi altına alındığı aktarıldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Brunner’in dün akşam saatlerinde çalışma ofisine elektrikli scooterla giderken düştüğü belirtildi.
Açıklamada Brunner'in sağlık durumunun stabil olduğu ancak programlarının iptal edildiği kaydedildi.
Ülke basınındaki haberlerde, Brunner'in uzun zamandır elektrikli scooter kullandığı ve spora meraklı olduğu, yaklaşık bir yıl önce yine kaza geçirerek bir müddet koltuk değnekleriyle yürümek zorunda kaldığı ifade edildi.
Etiketler: Avusturya
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