Uluslararası Demokratlar Birliği (UID), Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılan saldırıyı kınayarak, sert tepki gösterdi.

İsveç'te terör örgütü yandaşlarının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı yaptıkları saldırıyı Avrupa'da yaşayan Türklerde kayıtsız kalmayarak sert tepki gösterdi.

UID Genel Başkanı Köksal Kuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı yapılan saldırıyı sert bir dille kınadı.

Kuş, yapılan bu hareketi Avrupa'da yaşayan Türkler adına kınadıklarını dile getirerek, "Böyle bir hareketin bir daha ülkemize, Cumhurbaşkanımıza karşı yapılmamasını özellikle istirham ediyorum" dedi.

Kuş, "Türkiye'deki seçimler öncesi, Avrupa'da terör örgütü yandaşlarının provokasyonlarının artabileceğine" dikkati çekti.

Avrupa'da yaşayan Türklerin her daim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında olduğunu da vurgulayan Kuş, “Umuyorum ki Avrupabunun farkına varır ve gereğini yapar. Aksi takdirde huzursuzluk Avrupalılar için iyi olmayacak“ dedi.

Haber: Bülent DÖNMEZ