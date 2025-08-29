Açık 29.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 29.08.2025 18:35

Avusturya Başbakanı Stocker: İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayan tutumu kabul edilemez

Avusturya Başbakanı Christian Stocker, İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayan tutumunun kabul edilemez olduğunu belirtti.

Avusturya Başbakanı Stocker: İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayan tutumu kabul edilemez

Stocker, Der Standard gazetesine yaptığı açıklamada, Avusturyalı 26 eski diplomatın, hükümete İsrail'e yaptırım çağrısı yaptığı mektuba ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başbakan Stocker, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı iki telefon görüşmesinde, Gazze'de sivil halkın acı çekmesi ve yeterli yardım malzemesi dağıtılmamasının "kesinlikle kabul edilemez" olduğunu açıkça belirttiğini söyledi.

Stocker, İsrail hükümetine, "uluslararası hukuku hiçe sayan bu tutumunun kabul edilemez" olduğunu ve desteklenmeyeceğini vurguladı.

Avusturyalı diplomatların ortak mektubunda yer alan İsrail'e yaptırım çağrısına dair Stocker, "Bu, Filistinli sivil halk için tam olarak neyi iyileştirecek? Hamas'ın elinde. Rehineleri hemen serbest bırakabilir ve silahlarını teslim edebilir." yorumunu yaptı.

Avusturyalı 26 eski diplomat, hükümeti İsrail'e yaptırım uygulamaya çağırdı

Eski Dışişleri Bakanları Benita Ferrero-Waldner ve Peter Jankowitsch dahil Avusturyalı 26 eski diplomat, dün, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin Viyana hükümetine hitaben mektup yazmıştı.

Mektupta, "Gazze'deki insani felaket, Birleşmiş Milletler (BM), yardım kuruluşları ve Kızılhaç tarafından bile doğrulandı: Yarım milyondan fazla insan açlıktan ölmek üzere. Sayısız hayatta kalan ve hatta İsrailli askerler bile sistematik savaş suçlarını rapor ediyor." ifadelerine yer verilmişti.

Mevcut belgelere rağmen Gazze'deki sivillere yönelik kitlesel katliamı inkar eden söylemlerin "insanlık dışı" ve samimiyetsiz olduğu belirtilen mektupta, Gazze'de barış görüşmelerinin başlaması için Tel Aviv'e baskı uygulanması ve Avusturya'nın, değerlerinin ne anlama geldiğini açık ve cesurca ortaya koyması gerektiği kaydedilmişti.

ETİKETLER
İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Hamas'tan Türkiye'ye teşekkür
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:53
TBMM'de Gazze tezkeresi ittifakla kabul edildi
18:31
Doğum yardım ödemeleri hesaplara yatmaya başladı
18:26
Denizli'de orman yangını çıktı
18:25
Ankara'da ormanlık alanlara giriş yasağı 30 Eylül'e kadar uzatıldı
18:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay Zirvesi'ne katılacak
18:32
TEKNOFEST Mavi Vatan İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması başladı
Pakistan'daki sel felaketinin ardından sivillerin tahliyesi devam ediyor
Pakistan'daki sel felaketinin ardından sivillerin tahliyesi devam ediyor
FOTO FOKUS
Bağdan dünyaya uzanan üzümün serüveni
Bağdan dünyaya uzanan üzümün serüveni
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ