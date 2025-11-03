Avustralya’da Tesla’yı vuran gizemli cisim: Tarihte bir ilk olabilir

Güney Avustralya’nın Whyalla kentinden veteriner Andrew Melville-Smith, aracının ön camına yüksek hızla çarpan bir cismin camı adeta yumuşatıp kısmen erittiğini ve çarpma noktasından itibaren çatlakların yayıldığını söyledi.

Olay sırasında Tesla’nın otonom sürüş modunda olduğunu belirten Melville-Smith, “Çarpma sesi o kadar yüksekti ki kaza yaptığımızı sandım. Ancak araç sanki hiçbir şey olmamış gibi sürmeye devam etti.” dedi.

Müzede inceleme başlatıldı

Melville-Smith, olayı ve konum bilgilerini Güney Avustralya Müzesi’ne bildirdi. Müze, camda uzay kökenli parçacıklar olup olmadığını tespit etmek için inceleme başlattı. Eğer analizler meteor kaynağına işaret ederse, uzmanlar çarpan parçayı bulmak için bölgede arama yapacak.

Müze mineraloglarından Kieran Meaney, “Camın bir kısmı gerçekten erimiş durumda. Bu da cisme ait büyük bir ısının çarpma anında ortaya çıktığını gösteriyor.” ifadelerini kullandı.

Uzaydan düşen madde şüphesi

Bilim insanları, her yıl yaklaşık 5 bin 200 tonluk uzay materyalinin Dünya’ya düştüğünü, ancak bunun büyük bölümünün mikroskobik toz parçaları halinde geldiğini belirtiyor.

Atmosfere giren büyük parçaların çoğu yanarak yok oluyor; bu nedenle bir meteorun doğrudan yere ulaşması, hele ki bir araca çarpması son derece nadir görülüyor.

Alternatif ihtimaller de masada

Araştırmacılar, cismin uzay çöpü, bir uçaktan düşen parça veya sıradan bir taş olabileceği ihtimallerini de değerlendiriyor.

Meaney, “Şu anda meteor teorisi üzerinde duruyoruz ama inceleme sonucunda farklı bir şey de çıkabilir.” dedi.

Eğer analizler gerçekten bir meteor çarpmasını doğrularsa, bu olay dünyada hareket halindeki bir otomobile çarpan ilk meteor vakası olarak tarihe geçecek.