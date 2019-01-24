Avustralya'nın Adelaide kentinde hava sıcaklığı 46,2 dereceyi bularak, 1939 tarihli rekorun üzerine çıktı.

Alice Springs'te de son iki haftadır hava sıcaklığının 42 derecenin üzerinde seyrettiği, bunun ocak ayı ortalamasının 6 derece üzerinde olduğu belirtildi.

Hayvanlar aşırı sıcaktan telef oluyor

Hava sıcaklığının geceleri 36 dereceye düştüğü ülkede hayvanlar susuzluktan ölmeye başladı. Korucuların, Alice Springs'te kuruyan bir su birikintisinin yanında telef olan 90'dan fazla vahşi at bulduğu kaydedildi.

Yeni Güney Galler'de de yarasa ve balıklar dahil çok sayıda hayvanın aşırı sıcaklar nedeniyle telef olduğu ifade edildi.

Sıcaklıklar daha da artacak

Meteorologlar, iklim değişikliği sebebiyle hava sıcaklıklarının daha da artacağını söylüyor.

Sıcak hava dalgasının büyük ölçüde iç kesimleri etkilediği ve sıcaklığın Güney Avustralya'nın Tarcoola kasabasında salı günü 49 derece kaydedildiği belirtilmişti.

Kaynak: AA, İHA