Çok Bulutlu 7.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 14.12.2025 11:59

Avustralya'da silahlı saldırı: 9 ölü

Avustralya'nın New South Wales (NSW) eyaletine bağlı Sydney kentindeki plajda düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi öldü, 2'si polis 11 kişi yaralandı.

Avustralya'da silahlı saldırı: 9 ölü
[Fotoğraf: Sosyal medya]

Avustralya polisinden yapılan açıklamada, Bondi Plajı'nda silahlı saldırı gerçekleştirildiği duyuruldu.

Açıklamada, aralarında bir zanlının da bulunduğu 10 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si polis 11 kişinin yaralandığı bildirildi.

Devam eden soruşturma kapsamında gözaltına alınan bir şüphelinin de yaralı olduğu kaydedilen açıklamada bölge sakinleri, olay yerinden uzaklaşmaları konusunda uyarıldı.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada Bondi Plajı'ndaki durumun "şok edici ve üzücü" olduğunu, polis ve acil durum ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Albanese, bölge sakinlerine polisin direktiflerini takip etmeleri çağrısında bulundu.

Polisin, tekne ve helikopterlerle bölgeyi denetlediği, "şüpheli cisimlerin" incelenmesi için özel ekiplerin sevk edildiği belirtildi.

Şüphelilerden birinin kimliği açıklandı

ABC News'ün haberine göre, güvenlik güçlerinden ismi açıklanmayan üst düzey yetkili, şüphelilerden birinin Sydney kentinin güneybatısındaki Bonnyrigg bölgesinde yaşayan Naveed Akram olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Yetkili, polisin, Akram'ın evine baskın düzenlediğini açıkladı.

ETİKETLER
Avustralya
Sıradaki Haber
Katil İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli 1 çocuğu öldürdü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:28
Hamas, Kassam Tugayları komutanlarından Saad'ın İsrail saldırısında öldüğünü doğruladı
14:19
Çelik'ten Özel'e tepki: Sözleri siyasi bir bühtan
14:33
İstanbul'da iş yeri yangını
14:05
Zirai ilaçlara dijital takip: B-Reçete geliyor
14:20
İşgalci İsrail, Batı Şeria'da 14 Filistinliyi gözaltına aldı
12:57
Kaya parçaları düştü, minibüsün tavanı parçalandı
Antika müzesi gibi restoran
Antika müzesi gibi restoran
FOTO FOKUS
37 yıllık sessizlik biyonik kulakla son buldu
37 yıllık sessizlik biyonik kulakla son buldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ