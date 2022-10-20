Siber Güvenlik Bakanı Clare O’Neil, yaptığı açıklamada çalınan bilgiler arasında müşterilerin sağlık kayıtları, teşhis ve tedavi süreçlerine ilişkin bilgilerin olduğunu belirtti.

Şirket polise yaptığı bildirimde, yaklaşık 3,7 milyon müşterinin bilgileri çaldığını iddia eden bilgisayar korsanının fidye talep ettiğini, talebinin karşılanmaması halinde aralarında siyasetçiler, medya çalışanları, aktörler, aktivistler ve uyuşturucu bağımlılarının olduğu 1000'den fazla kişinin bilgilerini açıklamakla tehdit ettiğini aktardı.

Çalınan veriler içinde müşterilerin isim, adres, doğum tarihi, sosyal sigorta ve telefon numaraları da bulunuyor.

Olayın ardından şirketin Avustralya borsasındaki işlemleri tedbiren durduruldu.

Olay, Avustralya'da son iki ayda ikinci büyük çaplı veri hırsızlığı oldu. Geçen ay telekomünikasyon şirketi Optus, 9,8 müşterisinin kişisel bilgilerinin çalındığını bildirmişti.