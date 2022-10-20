Benue Polis Komiseri Wale Abass, yaptığı açıklamada, 18 Ekim'de eyalette hayvancılıkla uğraşan Fulani kabilesinden öldürülen 5 kişinin ardından Gbeji bölgesinde intikam saldırısı düzenlendiğini belirtti.

Abass, saldırıda biri polis 18 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Yaralılar tedavi altına alınırken bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Nijerya'nın kuzeyi, hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında zaman zaman şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Göçebe Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.