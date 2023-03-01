Batı Avustralya (WA) polisi, Baldivis'teki Cassinia Caddesi'ndeki bir adreste, şüpheli bir uyuşturucu satıcınının evinde arama yaptı.

Bulunan yasa dışı maddeler arasında gizli bir tabanca olan sahte bir iPhone da vardı.

Silahın, herhangi bir ruhsatı olmadığı ve adına kayıtlı olmadığı için kaçak olarak bulundurulduğu ortaya çıktı.

WA Polisinin Balistik birimi akıllı telefon görünümlü silahın ateş edip etmediğini veya sahte olup olmadığını test edeceğini açıkladı.

WA Polisinin el koyduğu iPhone tabancası, geçen yıla kadar faaliyet gösteren ve artık feshedilmiş olan Ideal Conceal adlı bir şirket tarafından yapılıyor.

Şirket, gizli akıllı telefon görünümlü silah üretimini zaten bitirmiş olsa da, silahı geçmişte satın alanlar veya hala stokları olan kişiler tarafından kullanılıyor.

Açıldığı zaman bir tabancaya dönüşen modelin havalimanı gibi yerlerde güvenlik kontrolünden sıyrılabileceği olasılığı üzerinde duruluyor