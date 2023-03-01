Sosyal medya platformu yaptığı açıklamada, 'şiddet içeren eylemlerin normalleşmesini önlemeyi amaçlayan' politika değişikliğinin parçası olarak, Twitter kullanıcılarının tehdit, kışkırtma, yüceltme, şiddet veya zarar verme arzusunu ifade edemeyeceğini belirtti.

Basın açıklamasında, "Çoğu durumda, bu politikayı ihlal eden herhangi bir hesabı derhal ve kalıcı olarak askıya alacağız. Daha az ciddi ihlallerde bazı hesaplar geçici olarak kilitlenebilecek" denildi.

Şirket, kullanıcılara karşı işlem yapmadan önce işaretlenen tüm gönderileri değerlendireceğini söyleyerek, bağlamın, eyleme geçirilebilir şiddeti kışkırtmak yerine bir bakış açısını ifade etmesi, hiciv veya sanatsal ifade içermesi durumunda hesaplara müdahale edilmeyeceğini belirtti.

Karar, geçen Ekim ayında Elon Musk tarafından devralınmasından bu yana Twitter tarafından benimsenen ilk büyük konuşma politikası değişikliklerinden biri olsa da, sitenin kuralları yıllar içinde gelişmeye devam etti.

Şirket, kullanıcılara "din, sınıf, yaş, engellilik, hastalık, ırk, etnik köken, ulusal köken, cinsiyet, cinsel kimlik veya cinsel yönelim" temelinde saldıran gönderileri yasakladı ve daha sonra ilave önlemler aldı.