Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba 09:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Papua Yeni Gine'de 6,5 büyüklüğünde deprem
[Temsili fotoğraf: AP]
Güneybatı Pasifik'teki Papua Yeni Gine'de 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Papua Yeni Gine'nin Kimbe bölgesindeki depremin 598 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.
Yerel kaynaklara göre depremden kaynaklanan herhangi bir can kaybı henüz bildirilmezken, artçı sarsıntıların birkaç gün sürebileceği bilgisi paylaşıldı.
Depreme ilişkin bölgede herhangi bir tsunami uyarısı verilmedi.
Etiketler: Deprem
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