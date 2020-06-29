Victoria Sağlık Bakanı Jenny Mikakos düzenlediği basın toplantısında, eyaletteki COVID-19 vakalarındaki artışın sürdüğünü hatırlatarak, son 24 saatteki testlerde 75 kişinin daha virüse yakalandığını duyurdu.

Salgının ortaya çıkmasından itibaren eyaletin başkenti Melbourne’da en yüksek 4'üncü vaka sayısının kaydedildiğini dile getiren Bakan Mikakos, virüs görülen 6 okul ve 2 çocuk bakım merkezinin dezenfekte edilmek üzere kapatıldığını söyledi.

Melbourne’da virüsün yaygın olarak görüldüğü semtlerdeki kısıtlamaların giriş-çıkış yasağına dönüşme ihtimaline açık kapı bırakan Eyalet Sağlık Müsteşarı Brett Sutton, ‘‘Kesinlikle seçenekler arasında ve kullanma olasılığını konuştuk, gerekirse kullanacağız." dedi.

Testi reddedenler 10 gün daha karantinada kalacak

Victoria Eyalet Başbakan Daniel Andrews, yurt dışından dönenlerin yaklaşık yüzde 30’unun karantinaya alındıkları otellerde COVID-19 testini reddettiklerinin ortaya çıkması üzerine kurallarda değişikliğe gidildiğini duyurdu.

Karantinadaki kişilerin testi reddetmeleri durumunda sürenin 10 gün uzatılacağını açıklayan Başbakan Andrews, ‘‘Teste katılmayanlar 10 gün daha otel karantinasını terk edemeyecek. Yani bizimle kalışları 14 yerine 24 gün olacak.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan yeni uygulamaya giren tükürük testinin başlamasıyla insanların daha çok test yaptıracağına inandığını belirten Andrews, “Çok daha kolay, çok daha az acı veren tükürük testi olacak.” diye konuştu.

COVID-19'dan 104 kişinin hayatını kaybettiği Avustralya’da virüse yakalanan 7 bin 686 kişiden 6 bin 993'ünün iyileştiği kaydedildi. Ülke genelinde son 24 saatte tespit edilen vaka sayısının 85 olduğu açıklandı.