Duman 13.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 05.03.2025 11:39

Avustralya'da camiye yönelik tehdit mesajları paylaşan çocuk gözaltına alındı

Avustralya'da 16 yaşındaki çocuk, internet üzerinden Sydney kendindeki bir camiyi hedef alan tehdit içerikli mesajlar paylaştığı suçlamasıyla gözaltına alındı.

Avustralya'da camiye yönelik tehdit mesajları paylaşan çocuk gözaltına alındı

ABC News'in haberine göre, çocuk, Sydney'de yeni açılan Avustralya İslam Evi ve Camisi'ne yönelik internet üzerinden paylaşımlarda bulundu.

Paylaşımda, Yeni Zelanda'da 15 Mart 2019'da camilere düzenlenen terör saldırısına atıfta bulunan çocuk, bunun ikincisinin yolda olduğunu kaydetti.

Çocuk, paylaşımı üzerine internette şiddet içerikli tehditlerde bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alındı.

Yeni Zelanda'da İslam karşıtı terör saldırısı

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart 2019'da Brenton Tarrant adlı saldırgan tarafından cuma namazında otomatik silahlarla terör saldırısı düzenlenmişti.

Saldırıyı gerçekleştirmek için Yeni Zelanda'nın Dunedin kentinde kiraladığı eve yerleşen ve buradaki poligonlarda atış talimi yaptığı ortaya çıkan Avustralyalı terörist Tarrant, Christchurch şehrindeki iki camide namaz kılan Müslümanlara otomatik silahlarla saldırmıştı.

Saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 51 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si Türk vatandaşı 49 kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı sosyal medya hesabından canlı yayınlayan ve "beyaz ırkın üstünlüğünü" savunan aşırı sağcı terörist, saldırıdan hemen sonra polis tarafından yakalanmıştı.

Tarrant, 2020'de çıktığı Christchurch Yüksek Mahkemesi'nde 51 cinayet, 40 ayrı cinayete teşebbüs ve bir terör suçundan hüküm giyerek şartlı tahliye olmaksızın müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

ETİKETLER
Avustralya
Sıradaki Haber
Güney Kore, 1995'ten itibaren ilk kez bu yıl Kuzey Kore'ye insani yardım yapmadı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:13
Bakan Bolat: Türkiye tekstilde dünya ticaretinde yüzde 4 pay alıyor
12:22
Fransa'da Danıştay avukatlara yönelik başörtüsü yasağını onadı
12:18
Dolandırıcılık uyarılarına rağmen jandarma ve polise inanmayanlar var
12:05
Haksız ticari uygulama ve reklam cezaları uzlaşma kapsamına alındı
12:03
Fransa'da yeni başörtüsü yasakları Müslüman kadınların özgürlük alanını daraltıyor
13:17
Adım adım tarım ve hayvancılık
Patara'nın simgesi kent kapısından yüzyıllar sonra yeniden su akacak
Patara'nın simgesi kent kapısından yüzyıllar sonra yeniden su akacak
FOTO FOKUS
GÖZDE çelik kanatların gücüne güç katıyor
GÖZDE çelik kanatların gücüne güç katıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ