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Dünya
AA 29.04.2025 12:18

Avustralya'da çalınan 31 binden fazla bankacılık şifresi çevrim içi ortamlarda paylaşıldı

Avustralya'da 31 binden fazla çalınmış bankacılık şifresinin, siber saldırganlar tarafından Telegram gibi mesajlaşma uygulamaları ve dark web ortamlarında paylaşıldığı bildirildi.

Avustralya'da çalınan 31 binden fazla bankacılık şifresi çevrim içi ortamlarda paylaşıldı

Avustralya Yayın Kurumu'nun (ABC) haberine göre, bir grup siber istihbarat araştırmacısının yürüttüğü incelemede, kullanıcıların kişisel cihazlarından giriş bilgilerinin kötü amaçlı yazılım aracılığıyla ele geçirildiği tespit edildi.

Araştırmada, siber saldırı gruplarının 31 binden fazla çalınmış bankacılık şifresini Telegram gibi mesajlaşma uygulamaları ve dark web ortamlarında paylaştığı ve bazılarını da satışa sunduğu kaydedildi.

Küresel ölçekte 31 milyondan fazla cihazda kötü amaçlı yazılım olduğu belirlenirken, yalnızca Avustralya’da 58 binden fazla cihazın bu tür kötü amaçlı yazılımlardan etkilendiği ifade ediliyor.

Avustralyalı siber güvenlik firması Dvuln'ın kurucusu Jamie O'Reilly, 2021 yılından beri bu zararlı yazılımların bazı cihazlara erişiminin olduğunu ve halen bazı kişilerin saldırılara açık durumda bulunduğunu belirtti.

Avustralyalı yetkililer, vatandaşlara güvenlik yazılımlarını güncel tutmaları ve çevrim içi şüpheli aktiviteler konusunda dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Bu ayın başlarında ülkedeki bazı emeklilik fonlarının da siber saldırıya uğradığı ve çalınan 600 üyeye ait şifrelerin hesaplara izinsiz erişim ve dolandırıcılık girişimlerinde kullanıldığı ortaya çıkmıştı.

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