Avustralya'da, "Afganistan'da savaş suçu işlemekle" suçlanan eski asker kefaletle serbest bırakıldı

Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) haberine göre, geçen hafta Sydney Havalimanı'nda saklanan 47 yaşındaki eski asker Roberts-Smith'in duruşması görüldü.

Afganistan'da 2009-2012 döneminde görev yaptığı sırada silahlı kişileri öldürdüğü iddiasıyla beş ayrı "savaş suçu kapsamında cinayet"le suçlanan Roberts-Smith'in avukatları, bunun "emsalsiz bir dava olduğunu" belirtti.

Dava sürecinin yıllar sürebileceğini ifade eden avukatlar, Roberts-Smith'in bu süre boyunca gözaltında devam etmesinin "yargılamanın adilliğinin tehlikeye atılacağını" savundu.

Davanın olası süresi konusunda sanığın avukatlarıyla hemfikir olan mahkeme, Roberts-Smith'in kefaletle serbest bırakılmasına karar verdi.

Avustralyalı eski askere Afganistan'da savaş suçları suçlaması

Avustralya'da verilen en yüksek askeri nişanının sahibi olan ve 2013'te ordudan kullanılan Roberts-Smith, "ülkenin en çok madalyalı eski askeri" olarak gösteriliyor.

Roberts-Smith, 2023'te Afganistan'daki görevi sırasında savaş suçu uygulamalarına günlük haberlerin ardından çeşitli gazete ve gazetecilere hakaret davalarını kaybetmişti.

Ayrıca Roberts-Smith, Afganistan'da savaş suçu iddiasıyla 7 Nisan'da Sidney Havalimanı'nda ele geçirilmişti.

Avustralya Savunma Kuvvetleri Genel Müfettişliği (IGADF) daha önce Afganistan'da görev yapan askeri savaş suçu işlediklerine ilişkin iddiaları soruşturmuştu.

IGADF, Kasım 2020'de yayımladığı raporda, 39 Afgan askerinin öldürüldüğünü ortaya koymuştu.