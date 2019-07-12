Avustralya'nın Güney Avustralya eyaletinde zehirlendiğinden şüphelenilen yaklaşık 60 Corella kuşunun gökyüzünden düşerek öldüğü açıklandı.

Adelaide'deki bir spor sahasının yakınında bulunan kuşların en az 57'sinin korunan bir tür olan uzun gagalı corella olduğu belirtildi.

Tanıklar, onlarca kuşun yukarıdan düşmesini korku filmine benzetirken, kuşların gözlerinin ve gagalarının kanadığını söyledi.

Casper Kuş Kurtarma'nın kurucusu Sarah King, “Sahne bir korku filmi gibi görünüyordu. Kuşlar uçamıyorlardı ve acı çekerek yerde yatıyordu. Bazı kuşların ağzı kanıyordu. Bu da bize zehirlenmeyi düşündürdü” dedi.

Hükümet, kuşların ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: BBC International