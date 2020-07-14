Sydney’in Woollahra semtindeki Başkonsolosluk binasının bahçesinde ‘‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’’ dolayısıyla düzenlenen sergide, hain darbe kalkışması sırasında çekilen 28 fotoğraf sergileniyor.

Sydney Başkonsolosu Melih Karalar, sergininin yanı sıra 15 Temmuz Çarşamba günü bir anma töreni düzenleyeceklerini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Hava koşulları elverdiği takdirde serginin 13-17 Temmuz tarihlerinde ziyaret edilebileceğini belirten Başkonsolos Karalar, ‘‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle düzenlenen bu nitelikteki etkinlikler, vatandaşlarımıza 15 Temmuz gecesi yaşananların hatırlatılarak FETÖ’nün teşkil ettiği tehdide dikkat çekilmesi, anılan terör örgütüyle mücadeledeki kararlılığımızın vurgulanması ve ülkemizin istikbaline kahramanca sahip çıkarken yaşamlarını hiçe sayan aziz şehit ve gazilerimizin anılması açısından önemli’’ sözlerini kullandı.

[Fotoğraf: AA]

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde, Türkiye’nin Canberra Büyükelçiliğinin yanı sıra Sydney ve Melbourne Başkonsolosluklarında Avustralya’daki COVID-19 kısıtlamaları dikkate alınarak anma törenleri düzenlenecek.