ABD’nin California eyaletine bağlı San Diego kentindeki deniz üssünde bulunan USS Bonhomme Richard’ın isimli savaş gemisindeki yangın söndürme çalışmaları ikinci gününde devam ediyor.

Amiral Philip Sobeck sabaha karşı düzenlediği basın toplantısında alevlerin geminin büyük bir kısmına yayıldığını söyledi.

Geminin onarılabilecek kadar yanıp yanmadığı sorusuna ise "kurtarabileceğimizden ümitliyiz, ama bunun değerlendirmesini yangını söndürdüğümüzde yapabiliriz" cevabını verdi.

Dün geminin yük ambarında büyük bir patlamanın ardından çıkan yangında gemideki 160 personel tahliye edilmişti.

Can kaybının yaşanmadığı yangında 36 denizci ve 23 sivil tedavi altına alınmıştı.

1998 yılında göreve başlayan Bonhomme Richard, ABD Deniz Piyadelerinin saldırı helikopterlerini ve kara birliklerini savaşa taşımak için tasarlandı.