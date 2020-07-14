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Ermenistan ordusuna ait mevziler böyle vuruldu
Azerbaycan ordusu tarafından, Ermenistan'ın saldırı girişimine yanıt olarak gerçekleştirilen karşı saldırılar havadan görüntülendi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, dün öğleden sonra Ermenistan ordusuna ait mevzilerin, askeri radar istasyonunun, araç deposu, tank ve zırhlı araçların vurulduğu belirtildi.
Açıklamada, saldırı sonucu Ermenistan ordusundan 20'den fazla personelin öldürüldüğü belirtildi.
Bakanlık, Ermenistan ordusuna ait mevzilerin vurulma anının havadan çekilen görüntülerini de kamuoyu ile paylaştı.
Ermenistan'ın saldırı girişimi
Ermenistan ordusu, önceki gün sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.
Çatışmada, Azerbaycan ordusundan 1'i üsteğmen 4 asker şehit olmuş, 4 asker yaralanmıştı.
Etiketler: Azerbaycan Ermenistan azerbaycan karşı saldırıSon Güncelleme: 14 Temmuz 2020 Salı 08:19
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