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Dünya
AA 31.08.2023 20:18

Avustralya İtalyan şirketten akıllı deniz mayınları satın alacak

Avustralya Savunma Bakanlığı, çok uluslu Alman savunma sanayi şirketi Rheinmetall'in İtalya'daki yan kuruluşu RWM Italia ile ülkeye akıllı deniz mayınları ithal edilmesi ve bu mayınların ülkede üretilebilmesi için malzeme ve teknoloji tedariki konusunda anlaştı.

Avustralya İtalyan şirketten akıllı deniz mayınları satın alacak

Avustralya Savunma Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre, anlaşma kapsamında merkezi Roma'da bulunan şirketten akıllı deniz mayınları satın alınacak.

Aynı zamanda akıllı deniz mayınlarının üretilmesi amacıyla Avustralya'ya malzeme ve uzmanlık hizmeti sağlayacak şirket, elektronik ve düzenli bakım servis desteği de verecek.

Avustralya hükümeti, uzun menzilli savunma kabiliyetini artırmak amacıyla ABD'den 1,3 milyar dolar değerinde Tomahawk seyir füzesi alacağını duyurmuştu.

Tomahawk füzelerinin, AUKUS anlaşması kapsamında alınması planlanan Virginia sınıfı denizaltılardan ateşlenebileceği belirtilmişti.

AUKUS anlaşması

Avustralya, Ekim 2021'de ABD ve İngiltere ile nükleer denizaltı teknolojisi alanında işbirliğini öngören AUKUS anlaşmasını imzalamıştı.

3 ülkenin isimlerinin İngilizcedeki kısaltmasından oluşan "AUKUS" anlaşması uyarınca Güney Avustralya eyaletinin başkenti Adelaide'deki tersanelerde, en az 8 nükleer enerjiyle çalışan denizaltı inşa edilmesi planlanıyor.

Anlaşma uyarınca Avustralya'nın sahip olacağı nükleer enerjili denizaltılar, Hint-Pasifik'te istikrarı desteklemek ve anlaşmaya taraf olan ülkelerin ortak değerleri ile çıkarlarının korunmasına katkı sunmak için kullanılacak.

Hint-Pasifik bölgesinde, Çin'in büyüyen askeri varlığına karşı yapıldığı açıklanan AUKUS anlaşmasına tepki gösteren Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, "anlaşmanın bölgesel barış ve istikrarı ciddi şekilde baltalayacağı" eleştirisinde bulunmuştu.

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