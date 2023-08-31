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Dünya
AA 31.08.2023 20:03

Lübnan'da Azerbaycan Büyükelçiliği'ne yönelik saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Lübnan polisi, başkent Beyrut’taki Azerbaycan Büyükelçiliği binasına içinde boya ve patlayıcı bulunan şişelerle düzenlenen saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.

Lübnan'da Azerbaycan Büyükelçiliği'ne yönelik saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı
[Fotograf: Reuters]

Lübnanlı üst düzey bir güvenlik kaynağı, önceki gün Azerbaycan Büyükelçiliği binasına yönelik düzenlenen saldırıyla ilgili polisin soruşturma başlattığını söyledi.

Lübnanlı makamlar soruşturmanın detayına ilişkin bilgi paylaşmadı.

Beyrut'taki Azerbaycan Büyükelçiliği ise konuyla ilgili sorulara, "Olayı soruşturan Lübnan polisi ve bütün bilgiler onlarda. Detayları kendilerine sorabilirsiniz." şeklinde cevap verdi.

Azerbaycan'ın Lübnan'daki büyükelçiliğine saldırı
Azerbaycan'ın Lübnan'daki büyükelçiliğine saldırı

Öte yandan Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcısı Kamran Aliyev'in bugün Lübnan Cumhuriyeti Başsavcısı Gassan Weydat ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Azerbaycan medyasında çıkan haberlere göre görüşmede taraflar, konuyla ilgili koordineli adım atılması yönünde mutabık kaldı.

Savcı Aliyev'in Lübnanlı meslektaşından, uluslararası norm ve ilkelere uygun, eksiksiz ve objektif bir soruşturma yürütülerek suçluların tespit edilmesini talep ettiği aktarıldı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada Beyrut Büyükelçiliği binasına düzenlenen saldırıya tepki göstermişti.

Açıklamada, Lübnan'da eylem düzenleyen Ermeni asıllı yaklaşık 50 kişinin, Beyrut Büyükelçiliği idari binasının etrafındaki çitleri kırdığı, içinde boya ve patlayıcı bulunan şişeleri elçiliğin idari binasına fırlattığı bildirilmişti.

Saldırı sonucunda büyükelçilik personelinden yaralanan olmadığı belirtilen açıklamada şu ifadeler yer almıştı:

“Diplomatik misyonların korunmasından sorumlu teşkilata olayın haber verilmesi üzerine kolluk kuvvetleri olay yerine geldi ancak bu sırada provokatörler bölgeden uzaklaşmayı başardı. Büyükelçiliğe yapılan bu saldırıyla ilgili suçluların tespit edilmesi ve tutuklanması amacıyla Lübnan Dışişleri Bakanlığı'na konuyla ilgili nota sunuldu ve ilgili tedbirler uygulanmaya başlandı.”

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