Duman 11ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 27.03.2026 10:46

Avustralya Başbakanı: Yükselen petrol fiyatına karşı her türlü pratik önlemi aldık

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattıkları ve karşılıklı saldırılarla süren bölgesel gerilim sebebiyle yükselen petrol fiyatları konusunda hükümetinin "her türlü pratik önlemi aldığını" bildirdi.

Avustralya Başbakanı: Yükselen petrol fiyatına karşı her türlü pratik önlemi aldık

ABC News'ün haberine göre Albanese, küresel petrol fiyatlarındaki artışa ilişkin açıklamalarda bulundu.

Buna göre yakıt fiyatlarında indirim konusunda kesin taahhütte bulunmayan Albanese, hükümetinin "halkı küresel belirsizliğin en kötü etkilerinden korumak için gereken her türlü pratik önlemi aldığını" vurguladı.

BBC'nin haberine göre de Albanese, fiyatların yükselmesiyle ülkenin yakıt tedarikinin "güvenle" devam ettiğini belirterek, "Bu savaş ne kadar uzun sürerse etkisi o kadar büyük olacaktır ancak Avustralyalıları en kötü etkilerinden korumak ve hazırlık yapmak için harekete geçmeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Avustralya Enerji Bakanı Chris Bowen de yaptığı açıklamada, gelecek birkaç hafta boyunca ülkesinin benzin, dizel ve petrol arzının normal seviyeye yakın olacağının altını çizdi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

ETİKETLER
Avustralya ABD İran
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
Van'da mart ayının sonunda kar yağışı
Van'da mart ayının sonunda kar yağışı
FOTO FOKUS
Sosyal bilimler alanında içeriklerin yer aldığı "Enstitü Dijital" tanıtıldı
Sosyal bilimler alanında içeriklerin yer aldığı "Enstitü Dijital" tanıtıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ