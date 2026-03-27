Dünya
AA 27.03.2026 10:28

İran basını: BAE'nin enerji altyapısı olası bir saldırıda hedef olarak belirlendi

İran basını, ülkeye Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) üzerinden saldırı ihtimaline karşı bu ülkenin enerji tesislerinin potansiyel hedef olarak belirlendiğini duyurdu.

İran basını: BAE'nin enerji altyapısı olası bir saldırıda hedef olarak belirlendi

Yarı resmi Fars Haber Ajansının yayımladığı haberde, olası bir saldırı durumunda BAE genelindeki elektrik santralleri, nükleer tesisler ve güneş enerjisi merkezleri dahil bu ülkenin enerji altyapısı harita üzerinde potansiyel hedefler olarak gösterildi.

Buna göre, infografik harita üzerinden potansiyel hedefler olarak, Dubai'deki Cebel Ali enerji ve tuzdan arındırma tesisi, Abu Dabi'deki Baraka nükleer santrali, Dubai'deki El Tavile elektrik santrali, Dubai'deki M İstasyonu enerji santrali ve Dubai'deki Muhammed bin Raşid El Maktum Güneş Enerjisi Parkı'nın belirlendiği kaydedildi.

Haberde, "uzmanlar, ülkenin sanayi sektörlerinin, su arıtma tesislerinin ve teknoloji merkezlerinin istikrarına olan yoğun bağımlılığı göz önüne alındığında, bu hedeflere yapılacak herhangi bir saldırının yalnızca yaygın elektrik kesintilerine yol açmakla kalmayacağını, aynı zamanda ekonomik tedarik zincirinin çökmesine ve Fars (Basra) Körfezi bölgesindeki ticari faaliyetlerin durmasına neden olacağına inanıyor." ifadelerine yer verildi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, önceki gün X sosyal medya platformundaki hesabından Farsça ve Arapça olarak paylaştığı mesajında, "Düşmanın tüm faaliyetlerini gözetliyoruz. İran düşmanları bir bölge ülkesi ile İran adalarından birini işgale hazırlanıyor." ifadelerini kullanmış, bu tür girişim halinde ismini açıklamadığı söz konusu Körfez ülkesinin bütün altyapısının hiçbir sınır olmadan hedef alınacağı uyarısında bulunmuştu.

Diğer yandan Tahran, BAE, Bahreyn, Kuveyt, Katar ve Suudi Arabistan'ın toprak ve hava sahasının İran'a karşı saldırılar için kullanıldığının tespitine dair raporu Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği ve Güvenlik Konseyi Başkanlığına iletmişti.

ETİKETLER
İran BAE Enerji
Sıradaki Haber
İran'ın misillemelerinin bölgedeki ABD askerlerini "uzaktan çalışmaya" zorladığı iddiası
11:06
Hürmüz Boğazı'ndan son 2 günde 7 gemi geçti
10:59
Türkiye'nin sera gazı emisyonu arttı
11:00
Japonya, Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle rezervlerindeki petrol stokunu kullanıma açtı
10:57
İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: 5 gözaltı
10:49
Avustralya Başbakanı: Yükselen petrol fiyatına karşı her türlü pratik önlemi aldık
11:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem neredeyse her alanda büyük bir meşruiyet krizi yaşıyor
Van'da mart ayının sonunda kar yağışı
Sosyal bilimler alanında içeriklerin yer aldığı "Enstitü Dijital" tanıtıldı
Sosyal bilimler alanında içeriklerin yer aldığı "Enstitü Dijital" tanıtıldı
