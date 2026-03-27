Dünya
AA 27.03.2026 10:22

İran'ın misillemelerinin bölgedeki ABD askerlerini "uzaktan çalışmaya" zorladığı iddiası

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta İran'ın ABD ve İsrail'e misilleme saldırılarının ABD askerlerini "uzaktan çalışmaya" mecbur bıraktığı iddia edildi.

The New York Times'ın haberine göre, ismi verilmeyen yetkililer, İran'ın misilleme saldırılarının Orta Doğu'daki birçok ABD askeri üssüne "ciddi hasar" verdiğini belirtti.

Savaş başladığında bölgede 40 bine yakın ABD askeri bulunduğunu aktaran askeri yetkililer, bu askerlerden binlercesinin başka bölgelere yollandığını ancak pek çoğunun ise Orta Doğu'da kaldığını belirtti.

Öte yandan yetkililer, Orta Doğu'da kalan askerlerin artık eski üslerinde bulunmadıklarını iddia etti.

İsmi verilmeyen kaynaklar, İran'ın ABD-İsrail saldırılarına misilleme olarak Orta Doğu'daki ABD üslerine saldırmasının, birçok ABD askerinin bölge genelindeki otellere ve ofis alanlarına taşınarak "uzaktan çalışmasına" neden olduğunu öne sürdü.

Askeri yetkililer, mevcut savaşın "bölgedeki üsleri savunmasız hale getirdiğini" ve askerlerin artık bu üslerde uzun süreli olarak yaşayamayacak veya görev yapamayacak duruma geldiğini ileri sürdü.

Bu konu hakkında "daha iyi bir planlama yapılmadığını" belirten yetkililer, bunun İran'ın saldırılara nasıl tepki vereceği konusunda ABD yönetiminin yaptığı bir "yanlış hesaplamayı" yansıttığını vurguladı.

Bölgedeki askeri operasyonlar hakkında bilgilendirilen iki eski ABD yetkilisi, İran'ın bir misilleme saldırısında 1 askerin hayatını kaybettiğini belirtti.

Ayrıca askeri yetkililer, ABD yakıt ikmal uçaklarının, bölgedeki operasyonlara dahil edilmeden önce bölgede oryantasyon veya tatbikat yapmak için "neredeyse hiç zaman kalmadan aceleyle" savaşa sevk edildiğini iddia etti.

ABD Hava Kuvvetlerinden emekli başçavuş Wes Bryant, ABD'nin acil durum operasyon merkezleri kurma kapasitesi olduğunu ancak bu durumda kabiliyet kaybı yaşanacağını kaydetti.

İran ABD İsrail
