Albanese yaptığı açıklamada, "Herkesi test yapmaya ve ailelerini ve komşularını korumak için ekstra önlemler almaya teşvik ediyorum" dedi.

Albanese, bu yılın başında da koronavirüse yakalanmış, federal seçim kampanyasının bir kısmına devam edememişti.

Albanese, 12-13 Aralık tarihlerinde Papua Yeni Gine'ye iki günlük bir gezi yapacak.