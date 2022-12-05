Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi 10:16Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Avustralya Başbakanı Albanese'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, COVID-19 testinin pozitif çıktığını ve izolasyon sırasında evden çalışacağını söyledi.
Albanese yaptığı açıklamada, "Herkesi test yapmaya ve ailelerini ve komşularını korumak için ekstra önlemler almaya teşvik ediyorum" dedi.
Albanese, bu yılın başında da koronavirüse yakalanmış, federal seçim kampanyasının bir kısmına devam edememişti.
Albanese, 12-13 Aralık tarihlerinde Papua Yeni Gine'ye iki günlük bir gezi yapacak.
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