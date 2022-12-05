Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi 10:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Güney Kore hükümeti, Kuzey Kore'deki insan haklarını ele alacak
Güney Kore Birleşme Bakanlığı, insan haklarını iyileştirmek amacıyla Kuzey Kore'deki insan hakları durumuna ilişkin kurumlar arası bir hükümet toplantısı yapmayı planladığını açıkladı.
Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Birleşme Bakanlığı, Kuzey Kore'daki insan hakları durumuna ilişkin cuma günü bir toplantı yapacak.
Toplantıya Bakan Yardımcısı Kim Ki-woong başkanlık edecek.
Birleşme, Dışişleri ve Adalet bakanlıklarından üst düzey yetkililerin katılacağı toplantıda, hükümetin Kuzey'deki insan haklarını desteklemeye yönelik temel planı tartışılacak.
Etiketler: Kuzey Kore Güney Kore
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