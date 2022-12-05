Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Birleşme Bakanlığı, Kuzey Kore'daki insan hakları durumuna ilişkin cuma günü bir toplantı yapacak.

Toplantıya Bakan Yardımcısı Kim Ki-woong başkanlık edecek.

Birleşme, Dışişleri ve Adalet bakanlıklarından üst düzey yetkililerin katılacağı toplantıda, hükümetin Kuzey'deki insan haklarını desteklemeye yönelik temel planı tartışılacak.