Konuklarına yemek yerken balık, fok ve ıstakoz gibi canlıların içinde bulunduğu deniz yaşamının panoramik manzarasının tadını çıkarma fırsatı sunan Under, bugün ilk kez kapılarını müşterilere açtı.

40 kişilik kapasitesi olan restoran, ilk günü için yaklaşık 7 bin rezervasyon aldı.

Restorandaki azaltılmış iç aydınlatma sayesinde, restorandaki camdan yansımalar önleniyor ve ziyaretçilerin manzarayı kusursuz şekilde görmeleri sağlanıyor.

Snoehetta'nın kurucusu Kjetil Traedal Thorsen, yapının çok sert hava koşullarıyla başa çıkabileceğini açıkladı.

Kaynak: Reuters