Yunan basınında "Mavi Vatan" tatbikatı geniş yer buldu. SKAI kanalındaki bir programda, "Doğu Akdeniz'de enerji kaynaklarıyla ilgili tartışmalar sürerken Türkiye (güç gösterisi) yapıyor" yorumları yapıldı.

Tatbikatta ilk defa Türk yapımı silah sistemlerinin yer aldığı vurgulandı. Yunan basını bu haberleri aktarırken sık sık TRT Haber'in görüntülerine yer verdi.

Türkiye'nin milli ve yerli insansız hava araçları (İHA) da, Yunan televizyonları tarafından yakından takip ediliyor.

Yunanistan’da özel bir kanalda program sunan savunma analisti gazeteci Yannis Teodoratos, Türkiye'nin savunma sanayii atılımlarını imrenerek anlattı.

Yunan gazeteci, "Bunlar maket değil, gerçek" diyerek, "Yurt dışında ve parası olan sizler, gelin ve ülkenize şimdi yardım edin. Kendi savunma sistemlerimizi yapmak için ve yarın ilerleyebilmemiz için siz de yunan bilim insanları ile silahlı kuvvetlerle koordineli şekilde çalışacak araştırma laboratuvarları kurun" ifadelerini kullandı.

Yunan SKAI kanalındaki başka bir programda ise, Türk Milli İnsansız Hava Araçları'nın harekatlardaki başarısı övüldü.

Yunan gazeteci Yanis Paliura, terör operasyonlarında Türk üretimi İHA'ların sıkça kullanıldığına dikkat çekti.

Yerli üretim İHA’ların başarısı program sunucularını şaşırttı.

Kaynak: TRT Haber