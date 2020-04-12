Agence France-Presse'in (AFP) resmi kaynaklardan elde ettiği son rakamlara göre, yüzde 80'i İtalya, İspanya, Fransa ve İngiltere'de olmak üzere, Avrupa'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 75 bini aştı.

Kıta genelindeki toplam vaka sayısı ise 909 bini geçti.

Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 109 bin 312'ye, enfekte kişi sayısı ise 1 milyon 783'e ulaştı.