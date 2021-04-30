Almanya’da Hindistan kökenli mutasyonlu virüs vakalarının tespiti ile alarma geçildi.

Şu ana kadar 22 Hint mutasyonu tespit edilen ülkede, aşılama çalışmaları da son hızla devam ediyor. Almanya'da ilk doz aşı olanların sayısı ülke nüfusunun yüzde 25'ini geçti.

İtalya’da da Hindistan varyantı yayılmaya devam ediyor. Latina’da 80 Hint vatandaşında bu varyant görüldü. Tatil beldesi Sabuadia'da da yeni vakalara rastlandı, kasaba mikro kırmızı bölge ilan edildi.

Büyük etkinlikler içi aşı pasaportu planı

İngiltere'de ilk doz aşıyı alanların sayısı 34 milyonu geçti. Uzmanlar, aşılanmış iki kişinin buluşmasını 'güvenli' olarak niteliyor.

İngiliz basını, hükümetin bar ve restoranlar için zorunlu aşı pasaportu planını rafa kaldırdığını yazıyor. Ancak daha büyük etkinlikler için aşı pasaportu kullanım olasılıkları inceleniyor.

Sırbistan ise 1 Mayıs itibarıyla dijital aşı sertifikası uygulamasına başlanıyor. Aşı olanlara verilecek sertifika ile PCR testi olmadan birçok ülkeye seyahat özgürlüğü sağlanacak.