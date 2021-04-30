Batı Şeria'nın Beytüllahim kenti güneyinde Naşaş olarak bilinen kontrol noktasında bulunan İsrail güçleri bir Filistinliye ateş açtı. Olayda söz konusu Filistinli yaralandı.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, bir polisin, "şişeyle saldırı" girişiminde bulunduğu gerekçesiyle Filistinli bir gence ateş açtığı aktarıldı.

Vurulan Filistinli gencin tedavi gördüğü ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

[Fotoğraf: AA]

Yahudi yerleşim birimleri protestolarında da 6 Filistinli yaralandı

Filistinliler, yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı'nı protesto etmek için Batı Şeria'daki Beyt Decin ve Kefr Kaddum beldelerinde gösteriler düzenledi.

İsrail askerleri gösterilere gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, Filistinliler ise askerlere taş atarak karşılık verdi.

Yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin Beyt Decin ve Kefr Kaddum'daki gösterilerde 1 Filistinliyi ayağından gerçek mermiyle, 5 kişiyi de plastik mermiyle yaraladığını, çok sayıda kişinin ise atılan göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini aktardı.

Gerçek mermiyle ayağından vurulan Filistinlinin hastaneye götürüldüğü, diğer yaralıların tedavisinin ise bölgedeki sağlık ekiplerince yapıldığı öğrenildi.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 450 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.