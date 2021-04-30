Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmada ölü sayısı 39'a çıktı
Tacikistan-Kırgızistan sınırında dün meydana gelen silahlı çatışmada can kaybı 39'a yükseldi. Tacik basını, olayın meydana geldiği Çorkuh köyünde yaşayan 100’e yakın kadın ve çocuğun İsfara şehrine tahliye edildiğini yazdı.
Kırgızistan Sağlık Bakanlığı, ülkenin güneyindeki Batken bölgesinde dün çıkan silahlı çatışmada ölen Kırgız vatandaşlarının sayısının 31'e çıktığını açıkladı.
Kırgız makamları, ayrıca silahlı çatışmada yaralanan 134 kişiden 49'unun Bişkek'teki hastanelere getirildiğini söyledi.
8 Tacik öldü
Tacik basını da dün çıkan silahlı çatışmada 8 Tacik vatandaşının yaşamını yitirdiğini, 90’dan fazla kişinin de yaralandığını yazdı.
Haberlerde, olayın meydana geldiği Çorkuh köyünde yaşayan 100’e yakın kadın ve çocuğun İsfara şehrine tahliye edildiği vurgulandı.
Uzlaşma sağlandı
Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki sınırın tartışmalı bölgesindeki su dağıtım şebekesini kontrol etme nedeniyle iki ülke vatandaşları arasında önceki gün başlayan kavga dün silahlı çatışmaya dönüşmüştü.
İki ülke dışişleri bakanlarının teması sonucu tarafların eski mevkilerine çekilmesi, sorunun müzakere yoluyla çözülmesi konusunda anlaşma sağlanmıştı.