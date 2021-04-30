Namibya’nın Walvis Körfezi yakınlarında kıyıya vuran tonlarca ağırlıktaki dev mavi balina şakınlık yarattı.

Yaşam alanı olan Antarktika sahillerinden çok uzaktaki kıyıya vuran 18,2 metrelik mavi balinanın bir gemiyle çarpışması sonucu öldüğü tahmin ediliyor.

Yetkililer, balinanın birkaç gün önce kanlar içinde karaya vurduğunu açıkladı.

[Fotoğraf: DHA]

"Bu olay ilk kez yaşandı"

Namibya Yunus Projesi (NPD) koruma uzmanı Simon Elwen, "Bu olay alttür Antarktika mavi balinasının Güney Afrika'daki ilk kez karaya oturmasıdır" dedi.

Uzmanlar, mavi balinaların yetişkin olduklarında yaklaşık 30 metre uzunluğa ve 150 ton ağırlığa ulaşabildiğini, dolayısıyla karaya vuran balinanın bir yavru olduğunu açıkladı.