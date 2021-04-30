Haber Giriş: 30 Nisan 2021 Cuma 15:51Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Yürüyen merdivenin bandına takılan genç ölümden döndü
Rusya'da bir alışveriş merkezinde, yürüyen merdivenin olduğu bölüme yaslanan gencin kıyafeti, merdivenin bandına takıldı. Metrelerce yüksekten aşağıya düşen gencin, bacağı kırıldı.
Rusya'nın Tver şehrinde alışveriş merkezinin üst katındaki bir genç, tırabzanla yürüyen merdivenin kesiştiği noktadan aşağıdaki marketi izlemeye başladı ve o sırada yürüyen merdivenin bandına yaslandı.
Bir anda kendini bandın üzerinde bulan gencin montunun bağcığı tırabzana takıldı. Genç o sırada banda tutunmaya çalıştı ancak daha fazla dayanamayarak aşağıya düştü.
Soruşturma başlatıldı
Olayın görüntüleri Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yayınlanırken, gencin hastaneye kaldırıldığı ve bir bacağının kırıldığı açıklandı
Genç, tedavinin ardından taburcu edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Rusya
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