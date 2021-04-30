Rusya'nın Tver şehrinde alışveriş merkezinin üst katındaki bir genç, tırabzanla yürüyen merdivenin kesiştiği noktadan aşağıdaki marketi izlemeye başladı ve o sırada yürüyen merdivenin bandına yaslandı.

Bir anda kendini bandın üzerinde bulan gencin montunun bağcığı tırabzana takıldı. Genç o sırada banda tutunmaya çalıştı ancak daha fazla dayanamayarak aşağıya düştü.

Soruşturma başlatıldı

Olayın görüntüleri Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yayınlanırken, gencin hastaneye kaldırıldığı ve bir bacağının kırıldığı açıklandı

Genç, tedavinin ardından taburcu edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.