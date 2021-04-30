Haber Giriş: 30 Nisan 2021 Cuma 16:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
NASA'nın yeni başkanı eski astronot Bill Nelson oldu
[Fotoğraf: AP]
ABD'de eski astronot ve Florida eyaletinin eski senatörü Bill Nelson, Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı'nın yeni başkanı oldu.
ABD Senatosunda dün gece yapılan oylamada, Nelson'ın adaylığı oy birliğiyle kabul edildi.
Nelson, ABD Başkanı Joe Biden tarafından geçen aday gösterilmiş, Senato Ticaret Komisyonu 28 Nisan'da adaylığı kabul ederek onay için Senato'ya sevk etmişti.
78 yaşındaki Nelson, Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) 14. yöneticisi oldu.
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