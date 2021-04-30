ABD Senatosunda dün gece yapılan oylamada, Nelson'ın adaylığı oy birliğiyle kabul edildi.

Nelson, ABD Başkanı Joe Biden tarafından geçen aday gösterilmiş, Senato Ticaret Komisyonu 28 Nisan'da adaylığı kabul ederek onay için Senato'ya sevk etmişti.

78 yaşındaki Nelson, Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) 14. yöneticisi oldu.