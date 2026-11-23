Alman polisi tarafından yapılan açıklamalarda bu sabah çok sayıda okulun bomba tehdidi içeren e-postalar aldığı ifade edildi.

Freiburg Polisi, polis acil çağrı hattına da ihbarların ulaştığını belirterek, mevcut bilgilere göre ülke genelinde 450'den fazla okulun tehdit e-postalarının hedefi olduğunu kaydetti.

Söz konusu e-postaların konu başlığında "Ölüm seni bekliyor." ifadesinin yer aldığı ve mesajların aynı metni içerdiği vurgulandı.

Thüringen eyalet polisi de olayla ilgili suç işleme tehdidiyle kamu düzenini bozma şüphesi kapsamında soruşturma başlatıldığını açıklarken, okullara mevcut durumda tahliye kararı almamaları yönünde tavsiyede bulundu.

Buna rağmen bazı okullarda öğrencilerin tedbir amacıyla evlerine gönderildiği, söz konusu okullara polis ekiplerinin sevk edildiği aktarıldı.

Aşağı Saksonya eyaletinde de çok sayıda okula yönelik bomba tehdidi ihbarı yapıldığı öğrenildi.

Yetkililer, tehdit e-postalarının kaynağının belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü, okulların benzer tehditlerle karşılaşmaları halinde polisle iletişime geçerek suç duyurusunda bulunmaları gerektiğini bildirdi.

Danimarka'da da bomba ihbarları gündemde

Danimarka'da yayın yapan DR, başkent Kopenhag başta olmak üzere ülke genelindeki birçok kentteki çok sayıda okula e-posta yoluyla bomba ihbarı yapıldığını aktardı.

Polisin olay yeri incelemelerini sürdürdüğü ifade edilirken, halka sakin kalmaları yönünde çağrıda bulunuldu.

Funen Polisi, bölgedeki 30 okul için bomba ihbarı yapıldığı bilgisini paylaşırken, endişe edilecek bir durum bulunmadığını, ihbarların yüksek ihtimalle asılsız olduğu yönünde değerlendirme yapıldığını belirtti.

Kopenhag Polisi ise okullara yönelik çok sayıda ihbar alındığını ancak sayı olarak bilgi vermek istemediklerini ifade ederek, Kopenhag'da hastane ve cezaevlerine yönelik de ihbar alındığını aktardı.

DR ayrıca, bomba ihbarı yapılan her okula polis ekiplerinin gönderildiğini kaydetti.

İspanya'da havalimanına yapılan ihbar asılsız çıktı

İspanya'da Endülüs bölgesinin yerel basınının haberlerine göre, saat 03.00'te Malaga-Costa del Sol Havalimanı'nda polis karakoluna telefonla yapılan ihbarda, T2 terminaline patlayıcı yerleştirildiğinin iddia edildiği belirtildi.

Haberlerde, polislerin, kritik altyapıya yönelik bu tür tehditler için uygulanan güvenlik protokolünü derhal devreye soktuğu, bomba imha ekiplerinin ve köpekli uzman birimlerin havalimanında gerekli önlemleri aldığı ve yapılan incelemeler sonunda ihbarın asılsız çıktığı ifade edildi.

Bölgenin incelemesini tamamladıktan sonra patlayıcı madde bulunmadığını tespit eden ekiplerin operasyonu sonlandırdığı aktarılan haberlerde, ihbarı yapan kişiyi tespit etmek için başlatılan soruşturmanın devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

Avrupa saldırıların hedefinde

Avrupa'da benzer ihbarlar son haftalarda farklı ülkelerde de yaşandı.

İtalya'da yaklaşık bin 800 okula gönderilen bomba ihbarlarının ardından tahliyeler yaşandı.

Siber saldırılar da süpermarketleri, kan bankalarını, hava trafik sistemlerini ve yayın kuruluşlarını hedef aldı.

NATO Genel Sekreteri Rutte: Hepimiz hedefteyiz

Öte yandan NATO Genel Sekreteri Rutte, Avrupa'yı bekleyen tehditlere dikkat çekti.

Berlin'de konuşan Rutte, sabotaj eylemlerinden siber saldırılara müttefik ülkeleri hedef alan kötü niyetli faaliyetlerin yoğunlaştığını söyledi.

Rutte, "Son birkaç gündür bunun çeşitli kanıtlarıyla karşı karşıyayız ve yaşananları hibrit ve siber saldırılar olarak nitelendirebiliriz. Ancak, 'hibrit' kelimesinin yaşananların vahametini ve ciddiyetini yeterince yansıtmadığını düşünüyorum; zira karşı karşıya olduğumuz tablo son derece ciddi boyutlara ulaşmış durumda." dedi.

"Hepimiz hedefteyiz, hepimiz etkileniyoruz" diyen NATO Genel Sekreteri, müttefik ülkelere savunma yatırımlarını artırma çağrısı yaptı.