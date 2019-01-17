Bütçe krizleri, artan protestolar ve yükselen ırkçılık...

Avrupa ülkeleri büyük krizlerle boğuşurken, Avrupa Birliği'nin geleceği her geçen gün daha da yüksek sesle sorgulanıyor.

İngiltere Brexit krizini çözemiyor

AB içindeki en derin çatlak, İngiltere'nin ayrılık kararıyla oluştu. Londra yönetimi Brüksel ile vardıkları anlaşmayı kendi parlamentosuna kabul ettirme çabasında başarısız oldu.

Kriz derinleşirken anlaşmasız Brexit ihtimali daha da kuvvetlendi. Bu durum Theresa May hükümetini de AB yönetimini de zor durumda bıraktı.

Fransa'da Sarı Yelekli eylemciler protestolarını sürdürüyor

Fransa ise 17 Kasım'dan bu yana Sarı Yelek protestolarıyla çalkalanıyor.

Akaryakıt zammına tepki olarak başlayan gösteriler hükümet karşıtlığına dönüştü.

Macron yönetimi protestocularla müzakere seçeneğini gündemine alsa da tepkiler tamamen dinmedi.

Sarı Yelek gösterileri çevredeki ülkelere de sıçradı. İngiltere, Belçika, Hollanda ve İspanya'da benzer gösteriler düzenlendi.

Almanya'da havada panik

Almanya'da ise havacılık sektörü peş peşe düzenlenen grevler nedeniyle krizde. Çalışanların ücret artırılması talebi kabul edilmeyince, ülke genelinde havayolu ulaşımı felç oldu.

Yunanistan'da halk sokaklarda

Yıllarca ekonomik krizle boğuşan Yunanistan'da ise Makedonya ile isim krizi Çipras hükümetini çatırdattı.

Hükümet ortağı Bağımsız Yunanlar Partisi ANEL koalisyondan ayrıldı.

İktidarı sallanan Çipras güven oylamasına gitti. Oylama lehine çıksa da ülkede protestolar sürüyor.

İtalya'da bütçe ve göçmen krizi

İtalya ise uzun süre Avrupa Birliği ile bütçe krizi yaşadı. Buna Roma'nın göçmenlere yönelik politikaları da eklendi..

İtalya, göçmen teknelerinin limanlarına yanaşmasına izin vermiyor.

Irkçılık Avrupa genelinde yükseliyor

Avrupa' yı son dönemde ikiye bölen bir diğer unsur ise, yükselen aşırı sağcılık oldu.

Irkçı ve aşırı sağ eğilimin son örneği Hollanda'da yaşandı.

Utrecht kentinde,, İslam ve göçmen karşıtı PEGIDA hareketi, Fas kökenlilerin gittiği caminin önünde provokatif gösteri düzenledi.

Kaynak: TRT Haber