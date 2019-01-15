Verdi Sendikası ile Hava Güvenliği Şirketler Birliği (BDLS) arasında devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde güvenlik personelinin ücretlerinde yapılacak artış konusunda ilerleme sağlanamayınca, sendikadan çalışanlara bugün için uyarı grevi çağrısı geldi.

Sendikanın çağrısına uyan havalimanındaki güvenlik personeli, 8 havalimanında gece yarısından itibaren iş bırakma eylemine başladı.

Almanya'nın en büyük havalimanı Frankfurt Havalimanı'nı işleten Fraport şirketinin açıklamasına göre, havalimanında bugün yapılacak bin 200 uçuşun yarsından fazlası iptal edildi. Hamburg'da ise 357 uçuşun 202'si yapılamadı. Bild gazetesinin haberinde, söz konusu 8 havalimanında öğlene kadar yaklaşık bin uçuşun iptal edildiği aktarıldı.

220 bin yolcunun etkilenmesi bekleniyor

Almanya Hava Meydanları Birliğinden (ADV) yapılan açıklamada, bugün akşama kadar sürecek uyarı grevinden 220 bin yolcunun etkilenmesinin beklendiği belirtildi.

Grev yapılan havalimanlarına uçuş düzenleyemeyen başka havalimanlarının da iş bırakma eyleminden etkileneceği ve uçuşların iptal edildiği vurgulandı.

Verdi Sendikasının çağrısı üzerine geçen haftalarda güvenlik personeli Berlin, Stuttgart, Düsseldorf ve Köln/Bonn havalimanlarında uyarı grevi yapmıştı. Bu grevler sırasında da birçok uçuş iptal edilmiş ve çok sayıda yolcu mağdur olmuştu.

Grevlerle işverenlere baskıyı artırmak isteyen sendika, havalimanlarında görev yapan güvenlik personeli için saat başına 20 euro ücret talep ediyor. İşveren ise bu personel için yıllık yüzde 1,8-2 zam teklifinde bulunuyor.

Almanya genelinde 23 bin çalışanı ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri çerçevesinde taraflar 23 Ocak'ta yeniden masaya oturacak.

Kaynak: AA