Fransa'dan İngiltere'ye, Almanya'dan Belçika'ya 40 ülkeden 40 bin kişi, terör örgütü DEAŞ'a katılmak için Suriye ve Irak'a gitti.

Böylece örgütün en büyük kaynağı Avrupa ülkeleri oldu. DEAŞ'a 6 binin üzerinde Avrupalı terörist katıldı.

5 yıl sonunda Irak'ın ardından Suriye topraklarından da bu terör örgütünün temizlenmesinin eşiğine gelindi.

Yolun sonuna geldiğini anlayan pek çok yabancı uyruklu terörist evine dönmek istiyor. Bu da Avrupa'da panik havası yarattı.

Londra, DEAŞ üyesi İngilizleri vatandaşlıktan çıkarma, Fransa ise geri kabul etmeme kararı aldı. Avrupa Birliği ise konuyla ilgili ortak politika belirlemeye çalışıyor.

DEAŞ'ın 3 bin Avrupalı militanı olduğu tahmin ediliyor

Hali hazırda, bu teröristlerin ne kadarının hayatta olduğu bilinmiyor. Sahadan yansıyan bilgilere göre, 2018 yılında DEAŞ'ın Avrupalı militanlarının yaklaşık yüzde 30'u evlerine döndü. Bir bölümü de, sahadaki çatışmalarda öldürüldü. Şu anda Suriye ve Irak'ta yaklaşık 3 bin Avrupalı DEAŞ üyesinin olduğu tahmin ediliyor.

En fazla katılım Fransa'dan

DEAŞ'e Avrupa Birliği ülkelerinde en fazla katılım Fransa'dan oldu. Yaklaşık 2 bin Fransız vatandaşı terör örgütüne katıldı.

Önümüzdeki süreçte hayatta kalan ve geri dönmek isteyenlerin sayısının bin civarında olabileceği vurgulanıyor. Paris yönetimi ise, teröristlerin evine dönüşüne sıcak bakmıyor.

Fransa, vatandaşlarının Suriye'de yargılanmasını istiyor. Ancak, yargılamayı kimin yapacağı ve terör örgütü YPG/PKK elindeki Fransızların ne olacağı henüz net değil.

Panik yaşayan bir başka ülke de İngiltere

Londra, DEAŞ'a katılan vatandaşlarını geri istemiyor. İlk adımı da attı.

15 yaşındayken Suriye'ye kaçan ve hamile olduğunu söyleyerek evine dönmek isteyen DEAŞ'lı terörist Şemima Begüm ülkesine kabul edilmedi. İngiltere bununla da kalmadı, hamile kadını vatandaşlıktan çıkardı.

Bu politikanın DEAŞ'a katılan diğer İngiliz vatandaşları için de uygulanması bekleniyor.

Londra'nın bir de önerisi bulunuyor. Avrupalı DEAŞ'lı teröristlerin, ABD'nin Guantanamo'da El Kaide üyelerini hapsettiği ünlü cezaevine götürülmesini istiyor.

Almanya'da durum ne?

Almanya'dan da DEAŞ'a toplam katılımın 800 civarında olduğu biliniyor. Berlin yönetimi bu kişilerden hayatta kalanların geri dönüşünün engellenemeyeceği görüşünde.

DEAŞ'a katılan vatandaşlarının Almanya'da yargılanacağı açıklandı. Ancak bu hayli zor.

Bu süreç için Suriye'de muhatap alabilecekleri bir otorite yok. Bu da terör örgütü üyelerinin serbest kalması olasılığını doğuruyor.

Belçika'da kabul edilmemeleri ihtimali yüksek

Belçika'dan DEAŞ'a yaklaşık 500 kişinin katıldığı belirtiliyor. Brüksel yönetimi de geri dönmek isteyenleri kabul edip etmemeyi tartışıyor. Öne çıkan görüş ise kabul edilmemesi yönünde.

Brüksel, Avrupa Birliği'nin konuyla ilgili ortak bir politika geliştirmesini istiyor.

Rusya sadece çocuklara izin verdi

Terör örgütüne 2 bin 500 Rus vatandaşı da katıldı. Moskova yönetimi, şimdiye kadar geri dönmek isteyen DEAŞ'lıları ülkeye almadı. Sadece çocuklarının girişine izin verdi.

Geçen Aralık ayından bu yana 60 çocuk Moskova'ya döndü.

Kaynak: TRT Haber / Gonca Pamuk / Haki Ecemiş