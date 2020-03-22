Belçika’da vaka sayısı 586 artarak 3 bin 401’e ulaşırken, 8 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 75'e yükseldi.

Son 24 saatte hastaneye başvuran kişi sayısı ise 335 oldu.

Belçika Sağlık Bakanı Maggie de Block, Flaman bir gazeteye verdiği röportajda, Çin ve Güney Kore’deki durumlar göz önünde bulundurulduğunda, ülkesindeki durumun da yaklaşık 8 hafta daha süreceğini düşündüğünü belirtti.

Adalet Bakanı Koen Geens ise Belçika’daki hapishanelere ziyaretlerin askıya alındığını duyurdu.

Evsizler bazı merkezlerde toplandı

Çok sayıda evsize ve başka ülkeye geçiş yapmak için parklarda kalan sığınmacılara ev sahipliği yapan başkent Brüksel, söz konusu kişileri zorla sokaklardan toplayarak bazı merkezlere dağıttı.

Brüksel’de bir otelin de sokakta kalan 120 kişiye kapılarını açacağı bildirildi.

Diğer taraftan Belçika, yurt dışında mahsur kalan yaklaşık 30 bin vatandaşını ülkeye geri getirmek için çalışmalar yürütüyor. Belçika Dışişleri Bakanı Philippe Goffin, İspanya, Senegal ve Fas’a tahliye uçaklarının gönderilmesi için yetkililerle irtibatın sürdüğünü açıkladı.

Bu arada, 32 kişinin ölümüne ve 304 kişinin yaralanmasına yol açan 22 Mart Brüksel terör saldırılarının 4’üncü yılı dolayısıyla düzenlenmesi öngörülen tören yapılmadı.

Balkanlar'da yeni tedbirler alındı

Sırbistan'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükselirken, vaka sayısı 188'e ulaştı. Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Çin'den başkent Belgrad'a gelen sağlık uzmanları ve ekipmanlarını taşıyan uçağı Nikola Tesla Havalimanı'nda karşıladı.

Bosna Hersek'te ise vaka sayısı 94'e yükselirken, ülkedeki iki entiteden biri olan Bosna Hersek Federasyonu'nda (FBiH) yerel saatle 18.00-05.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanması kararı alındı.

Vaka sayısının 253'e yükseldiği Hırvatistan'da ise başkent Zagreb'de 5,3 büyüklüğünde meydana gelen deprem şehirde paniğe yol açtı.

Uzmanlar, dışarıya çıkanlara bir buçuk metrelik mesafeyi korumaları çağrısında bulundu.

Arnavutluk, bu gece yarısından itibaren Almanya, Avusturya, İsviçre ve Macaristan'la uçak seferlerini askıya alacağını açıklarken, ülkedeki vaka sayısı 89'a yükseldi.

Kuzey Makedonya'da da bu geceden ititbaren yerel saatle 21.00-06.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Ülkedeki vaka sayısı 85 olarak açıklandı.

Avusturya’da vaka sayısı 3 bini aştı

Avusturya Sağlık Bakanlığı, vaka sayısının 3 bin 26’ya yükseldiğini, ölü sayısının da 9’a çıktığını bildirdi.

Ülkenin Vorarlberg eyaletinde iki belde karantina altına alındı.

Polonya Sağlık Bakanlığı, vaka sayısının 547’ye ulaştığını açıklarken, ülkede akıllı telefonlarda kullanılacak yeni bir uygulama oluşturuldu. Buna göre virüs nedeniyle karantinada olan ya da dışarıya çıkamayan yaşlılara yardım etmek isteyen gönüllüler bu uygulamaya kayıt olarak, bu kişilerin ihtiyaçlarını giderebilecek. Yaşlılar kendilerine en yakın gönüllüyü uygulama üzerinden görebilecek ve onlarla iletişime geçerek, yardım talebinde bulunabilecek.

Çekya’da ise 124 yeni vaka ile vaka sayısı 1047’ye yükseldi.

Ayrıca birçok Avrupa Birliği (AB) ülkesinde olduğu gibi Çin’den 100 tonun üzerinde maske, solunum cihazı ve virüs test kiti gibi çok sayıda tıbbi malzeme getirildi.

Fransa'da da Kovid-19 salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 562'ye, vaka sayısı ise 14 bin 459'a çıktı.

Paris Emniyet Müdürlüğünce, başkentte serbest dolaşımı zorunlu haller dışında kısıtlayan uygulamaya riayet edilip edilmediği "dronelarla" kontrol ediliyor ve insanlara evlerine dönme uyarısı yapılıyor.

Fransa'nın Alpes Maritimes bölge sinde yerel saatle 22.00 ila 05.00'te sokağa çıkma yasağı getirildi. Alpes Maritimes Valisi Bernard Gonzalez, yaptığı açıklamada, bazı vatandaşların serbest dolaşımın zorunlu haller dışında kısıtlanmasına rağmen hala dışarıda toplanmaya devam ettiğini, bu nedenle sokağa çıkma yasağı getirdiklerini söyledi.

Almanya'da vaka sayısı 23 bini geçti

Bulgaristan'da ise son 24 saatte 29 yeni vaka tespit edildi, toplam sayısı 171'e ulaştı. Cumhurbaşkanı Rumen Radev, ülkede 13 Mart'ta ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) yasasını veto etti. Radev, veto kararı gerekçelerinde, yönetime denetimsi z bir yetki verilmesi ve basın özgürlüğünün sınırlandırılması gibi sakıncalı durumları gösterdi.

Bulgaristan Maliye Bakanı Vladislav Goranov da "Şu anda demokrasiden söz edilmenin sırası değil." dedi.

Almanya’daki sağlık makamlarının ilettiği ve Johns Hoppkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, ülkede koronavirüs tespit edilen vaka sayısı 23 bin 42’ye, ölü sayı da 93’e yükseldi.

Romanya'da da bu gece yerel saatle 22.00'den itibaren eczane, market ve veteriner hariç işletmelerin kapatılması kararı alındı. Ülke genelinde 3'ten fazla kişinin bir araya gelmesi de yasaklandı.

Öte yandan virüs bulaşanların sayısı Slovenya'da 383, Slovakya'da 178, Macaristan'da da 131'e yükseldi.